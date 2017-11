Pétition Et si on ouvrait plus de routes pour les frontaliers?

DES AXES "ENGORGÉ", DU STRESS ET DU TEMPS PERDU

GROS POINT NOIR: LES TRAVAUX A HOBSCHEID

"A CROIRE QUE TOUT EST FAIT POUR DÉGOÛTER LES FRONTALIERS"

Sujet récurent chez les frontaliers, le trafic est encore l'objet d'une pétition ouverte à signature sur le site de la chambre, intitulée "Facilités routières défaillantes pour les frontaliers (belges et luxembourgeois) se rendant au Luxembourg".Cette fois, pour fluidifier la circulation autant que possible et éviter "les énormes détours",entre le Luxembourg et la Belgique. S'il n'évoque pas la France, nul doute que ça donnera des idées à certains..."Il me semble que tout est fait pour rabattre les conducteurs vers les axes principaux, à savoir la N4 (Belgique) / N8 (Luxembourg) de Arlon vers Steinfort et Windhof, ainsi que la E411.""Ces deux axes sont devenus complètement engorgés voire bloqués, roulant au pas sur plusieurs kilomètres. Quand il n'y a pas d'accidents…" étaye l'auteur.Il cite ainsi quelques exemples bien connus : "Un des gros points noirs actuels sur Luxembourg-Ouest sont les travaux à Hobscheid [prévus] jusque Mai 2019.""Au niveau de La Gaichel, des travaux vont débuter sur la N8 qui sera fermée, avec une déviation obligeant les voitures venant d'Arlon à se diriger vers Eischen puis ... Hobscheid, engorgeant encore un peu plus les routes environnantes !" explique t-il.Quant aux solutions offertes par les transports alternatifs, "elles sont quasiment inexistantes : pas de parking de délestage à l'entrée du Luxembourg" continue t-il, "et(tant que l'on ne gêne pas).""A croire que tout est fait pour dégoûter et dissuader les frontaliers (belges et luxembourgeois) de prendre la voiture, sans réellement offrir de solutions de rechange" peste encore l'auteur de cette pétition. Pour la signer , vous avez jusqu'au 28 décembre.