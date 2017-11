Les employés du buffet de la gare bientôt sur le carreau

LE NOUVEAU CONTRAT NE PRÉVOIT PAS LA REPRISE DES ANCIENS SALARIÉS

LA BRASSERIE PERMETTRA DE MANGER EN MOINS DE 30 MINUTES

LE RÉSULTATS DU SONDAGE "N'ONT PAS VOCATION A ÊTRE PUBLIÉS"

On le sait depuis quelques temps: "Den neie buffet" fermera ses portes à partir du 1er janvier 2018 pour être remplacé par une brasserie à l'automne prochain. L'avenir des 24 employés de cette institution à la gare proposant une restauration rapide restait flou. Il l'est beaucoup moins maintenant."Le nouveau contrat de concession ne prévoit pas la reprise complète ou partielle des personnes salariées de l’ancien concessionnaire" affirme François Bausch, ministre du Développement durable et des infrastructures.Les patrons du "neie buffet" avaient jusqu'à début septembre pour répondre à l'appel d'offres, mais "un simple changement de menu ne répond pas à l’objectif du projet" a t-il signifié.En d'autres termes, les employés du self-service de la gare vont devoir se trouver un nouvel emploi.Après avoir résilié le contrat de bail avec l'exploitant du buffet, le gouvernement a en effet opté pour une brasserie avec service à table "permettant de se restaurer en 30 minutes" et qui proposera des produits à emporter.Cela répond aux besoins des voyageurs - "et aux résidents et aux nombreux salariés du quartier de la gare" ajoute le ministre -, lesquels ont répondu à une enquête soumise à 1.500 personnes et organisée par les CFL.Plus d'un quart d'entre eux se seraient montrés favorables à l'implantation d'une brasserie servant, aussi, de l'alimentation bio et végétarienne."Et les trois quarts restant?", a demandé en substance le député déi Lénk David Wagner, qui visiblement aurait souhaité plus de transparence quant aux résultats de ce sondage."Ils se sont prononcés sur l’offre de commerces diversifiés ne touchant pas à la restauration, dont notamment l’offre d’équipement à la personne, de librairie/presse, tabac, de boutiques cadeaux et de pharmacie" prétend le ministre, qui en profite pour affirmer que les résultats de ce sondage, lequel était intégré à une analyse des flux en gare de Luxembourg, n'ont "pas vocation à être publiés".