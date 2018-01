Ponts et jours fériés : comment bien poser vos congés en 2018 !

Qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier. Y aura-t-il des week-end de trois jours (ou plus) grâce aux jours fériés ? On fait le point.

ON RÉCAPITULE

le lundi 1er janvier 2017,

le lundi 2 avril (lundi de Pâques),

le lundi 21 mai (Pentecôte)

mardi 1er mai (fête du travail),

jeudi 10 mai (Ascension),

mercredi 15 août (Assomption),

jeudi 1er novembre (Toussaint),

mardi 25 et mercredi 26 décembre (Noël).

2017 a été une année plutôt favorable pour les travailleurs, qui ont pu bénéficier de plusieurs possibilités de ponts et jours fériés. En témoigne cette longue pause de Noël que nous venons de vivre, avec un break des fêtes de fin d'année qui s'est étendu du vendredi 22 décembre au soir au mercredi 27 décembre au matin.Et 2018 commence tout aussi bien avec lCela fait donc trois jours de pause pour finir/commencer l'année.Trois mois plus tard, c'estqui permet un nouveau week-end de trois jours. Suffisant pour se remettre d'une orgie de chocolat et d'agneau. Vient ensuite le mois de mai, période de débrayage par excellence. Deux possibilités de pont dès le début du mois:. Et vers la fin mai, il restePendant l'été, les possibilités sont moins nombreuses puisque(le 23 juin). Une malchance qui sera compensée avecPuis direction l'automne et l'hiver:. Et enfin Noël,Les week-end rallongés:Et les possibilités de pont:NDLR: La fête nationale tombant le samedi 23 juin, nous n'avons pas ajouté le visuel du mois puisque les possibilités de week-end rallongé ou de pont ne sont pas possibles.