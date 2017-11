Sécurité routière Des panneaux de signalisation sales et illisibles ? Luxembourg Luxembourg





© Thomas Toussaint/5minutes.lu Plusieurs panneaux de signalisation installés sur les autoroutes luxembourgeoises seraient trop sales pour permettre aux conducteurs de bien s'orienter.

"L’Administration des Ponts et Chaussées effectue-t-elle régulièrement des contrôles concernant l’état de propreté et de lisibilité des panneaux de signalisation routière ?"



"A quel rythme se fait le nettoyage des panneaux de signalisation (directionnelle), notamment sur les autoroutes et les routes nationales ?"



Telles sont les deux questions posées par la députée LSAP Claudia Dall'Agnol à François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures.



ILS PROVOQUENT "DES FAUTES DE CONDUITE"

Elles soulèvent un problème de sécurité routière dont on parle peu, et qui pourtant peut causer "des fautes de conduite directement induites par l’impossibilité de s’orienter correctement", comme le souligne la députée, notamment "pour des conducteurs peu familiers des lieux et pour bon nombre de conducteurs âgés."



En guise d'exemples, la députée cite le panneau n°3 Dudelange-Centre sur l'A3. Un parmi de nombreux autres sur les routes du Grand-Duché.