Top 5 des pétitions les plus insolites

Si vous croyez que la vie d'un geek à Differdange est toute rose, vous vous trompez. C'est en tout cas ce que semble estimer l'auteur de cette pétition , qui demandait un plus grand rayon multimédia et de jeux vidéo... chez Auchan Opkorn à Differdange.Hélas, la vie des gamers dans le sud-ouest du pays ne va pas s'améliorer: la pétition a été recalée par la Conférence des Présidents de la Chambre, "au motif qu’elle ne remplit pas le critère de l’intérêt général."Le président américain est devenu tellement insupportable pour certains, qu' une pétition demandant une interdiction de territoire est apparu sur le site de la Chambre des députés.Elle n'a, on l'imagine bien, eu aucune suite dans la mesure où elle ne contenait "ni but, ni motivation" et qu'il n'était pas indiqué "en quelle qualité et à quelle fin Monsieur Donald Trump se rendrait à Luxembourg", dixit la Chambre.Concernant ce dernier point, il nous semble que l'auteur de cette pétition n'a pas envie de voir le président américain fouler le sol du Luxembourg, qu'il s'agisse de rencontrer un homme politique où d'aller faire du tourisme dans les rues de la capitale...Certains ne manquent pas d'idées lorsqu'il s'agit d'imaginer la nouvelle vie du stade Josy Barthel. On le sait, celui-ci est voué à être détruit sitôt le nouveau stade national construit, d'ici deux ans.Alors, pourquoi ne pas en faire une piscine à ciel ouvert ? Parce que c'est la Ville de Luxembourg qui décide, en tant que propriétaire du site et de l'enceinte. Et qu'elle a déjà pour projet d'y construire des logements . Bien tenté ! Mais pétition recalée.

Après Trump, c'est le visage de Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des affaires étrangères, que certains ne veulent plus voir! Cette pétition demande tout simplement à ce que l'homme politique ne soit invité sur aucun plateau télé au Grand-Duché.L'occasion pour la Chambre de rappeler l'article 24 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression: "La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La censure ne pourra jamais être établie." Ultimes solutions pour l'auteur de la pétition: zapper ou ne pas allumer la télé...Plus que le fond de cette pétition (qui est bien ouverte aux signatures), c'est la forme qui nous est apparue quelque peu insolite. Son auteur évoque la discrimination dont serait victime le jet-ski sur la Moselle au Luxembourg, en comparaison au ski nautique, lequel profite de plages horaires plus larges (du lever au coucher du soleil, dès lors que la visibilité est de plus de 1000 mètres).Raison de cette discrimination selon l'auteur: le comportement "d'une minorité d’irresponsables" qui se seraient livrés à une chasse aux cygnes, en jet-ski."C’est désolant de punir [ainsi] toute une discipline sportive. Le service de navigation devrait montrer plus de présence sur la Moselle afin de punir les coupables et soutenir les conducteurs responsables" conclut l'auteur.