Le stade Josy Barthel pourrait-il devenir... une piscine à ciel ouvert? C'est en tout cas ce que demande une pétition publique déposée à la chambre des députés il y a quelques jours. Celle-ci est actuellement "en examen de recevabilité", c'est-à-dire qu'on ne peut pas -encore?- y apporter sa signature.



Pour rappel, le stade Josy Barthel -où évolue notamment l'équipe du Luxembourg de football- est voué à disparaître sitôt le nouveau stade national construit au Ban de Gasperich. Sa démolition n'est donc pas envisageable avant octobre 2019, si le calendrier des travaux du nouveau stade est bien respecté.



Il est néanmoins "trop tôt pour indiquer un calendrier concernant une démolition ou une nouvelle construction" affirme la ville, propriétaire du stade et du terrain.



"UN PROJET MIXTE AVEC UNE PART IMPORTANTE DE LOGEMENTS"

On imagine cependant assez mal que la chambre validera cette pétition: son caractère semble plutôt insolite dans la mesure où la ville de Luxembourg a d'ores et déjà des projets en tête. D'ailleurs, ni la Ville, ni le ministère des sports, ni le ministère du développement durable et des infrastructures, n'ont souhaité commenter la demande formulée par cette pétition.



Contacté par 5minutes.lu, la ville de Luxembourg dit envisager "un projet mixte avec une part importante de logements route d’Arlon, sur les terrains actuellement occupés par le stade Josy Barthel, le centre de recyclage, le service d’hygiène et le service incendie et ambulances. Il n’y a cependant pas encore de projet concret" conclut-elle.