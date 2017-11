Taser et bodycam pour la police luxembourgeoise?

POURQUOI PAS AU LUXEMBOURG?

Une "bodycam" photographiée en Italie lors d'une manifestation de l'USb à Rome en 2014. © AFP

Claude Lamberty et Max Hahn ont interpellé le ministre de la Sécurité Intérieure, Etienne Schneider, au sujet d'un projet pilote qui a vu la police allemande tester l'utilisation de pistolets à impulsion électrique (tasers) et de bodycam sur le terrain.D'après eux, ces expériences se seraient révélées très positives. Les députés rapportent que "dans deux tiers des interventions documentées, la simple menace de faire usage du taser semble avoir suffi à désamorcer la situation".Ils expliquent qu'à la frontière "la police de Trèves juge la présence du taser bénéfique pour calmer des situations qui pourraient dégénérer et risqueraient d’entraîner l’utilisation soit d’armes à feu, soit de bombe lacrymogènes ou de matraques".C'est fort de ces arguments qu'ils se sont adressés au ministre afin de lui demander si une telle initiative serait envisageable au Luxembourg.Que ce soit les tasers ou les bodycams, on est encore loin de pouvoir parler de leur introduction au sein des forces de police du pays mais la question a été posée et la réponse de M. Schneider se fera assurément attendre.Rappelons qu'une pétition avait été déposée à la Chambre des députés afin d'équiper les policiers de ces fameuses bodycams et qu'elle n'avait pas été retenue faute d'un nombre suffisant de signatures.