Treize condamnés à perpétuité au Luxembourg

12 HOMMES ET UNE FEMME

A la fin de l'année 2016, on comptait 724 détenus dans les établissements pénitentiaires du Luxembourg dont 688 hommes et 36 femmes.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la population carcérale du Luxembourg est en évolution constante. Rien qu'en 2016, on a recensé 2.209 entrées et 2.178 sorties au cours de l'année.Par contre, une valeur qui ne progresse pas beaucoup est celle qui correspond au nombre de condamnés à perpétuité. En effet, sur les 6 dernières années, il y a toujours eu entre 12 et 14 individus reclus à vie au Grand-Duché.A titre de comparaison: en 1990, on comptait 64 condamnés à perpétuité et, en 1950, "année record", il y en avait 147.L'année dernière, on est resté dans la moyenne de ces dernières années avec 13 condamnés à perpétuité: 12 hommes et une femme Bon à savoir, en vertu de l'article 100 du code pénal luxembourgeois, "les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans " Une loi mise en vigueur en juin 1972, ce qui explique le nombre bien plus élevé de condamnés à perpétuité avant cette date.