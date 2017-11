6.000 enfants naissent chaque année au Luxembourg

PLUS DE GARÇONS QUE DE FILLES

EXPLOSION DES NAISSANCES HORS-MARIAGE

Les statistiques sont formelles, il y a de plus en plus de naissances chaque année au Luxembourg. Revenons en arrière et prenons les chiffres de l'année 1950.Cinq années après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, 4.401 enfants naissaient au Grand-Duché. Depuis lors, le nombre de naissances a beaucoup évolué.En effet, on a dépassé la barre des 6.000 naissances en 2012 et cette moyenne semble s'être stabilisée depuis. En 2016, on recensait pas moins de 6.050 naissances.Et c'est comme ça depuis l'année 1980 d'après les données du Statec. En effet, entre 1980 et 2016, il y a toujours eu plus de naissances de garçons que de filles.A noter: la "course" a été très serrée en 1980 puisque 2.082 garçons sont nés contre 2.087 filles. Une différence de 5 enfants.A titre de comparaison: 3.077 garçons et 2.973 filles sont nés en 2016.En 2016, 3.475 enfants sont nés dans le mariage contre. La balance penche donc toujours en faveur des naissances dans le mariage.Cependant, si l'on s'intéresse aux chiffres recensés depuis 1950, on se rend compte qu'ils n'ont jamais dépassé les 1.000 "naissances H-M" avant les années 2000.Afin de vous faire une idée de la progression de ce phénomène,. A l'an 2000, on en recensait 1.253, et ce chiffre n'a cessé d'augmenter depuis.Dans ce contexte,puisqu'il n'y avait jamais eu autant de naissances hors-mariage auparavant au Luxembourg.La tendance se confirmera-t-elle en 2017?