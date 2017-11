Grand-Duché, la petite histoire... Eurovision, le Luxembourg connaît la chanson Le Luxembourg à l'Eurovision (31.10.2017) Grand-Duché, la petite histoire... Luxembourg





Avec cinq étoiles à son actif, le Luxembourg fait partie du top 3 des vainqueurs de l'Eurovision depuis sa fondation.

Vous ne le savez peut-être pas mais le Luxembourg fait partie des 7 pays fondateurs de l'Eurovision et l'a organisé à quatre reprises.



De plus, durant ses 37 années de participation, le pays est devenu l'un des plus titrés du concours derrière l'Irlande et la Suède en le remportant à cinq reprises.



Nana Mouskouri, France Gall, Jean-Claude Pascal, Michèle Torr, Plastic Bertrand, tous ont représenté le Grand-Duché lors de l'Eurovision. Retour en vidéo sur le parcours du "petit" Grand-Duché dans la compétition.