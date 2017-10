Qui sont ces personnes qui prennent la nationalité luxembourgeoise?

LE "TOP 3"

En 2016, on a recensé 7.140 naturalisations soit, deux fois plus qu'en 2011 (3.405 naturalisations). Mais qui sont ces personnes qui demandent la nationalité luxembourgeoise?En s'intéressant aux chiffres du Statec, la première tendance qui saute aux yeux, c'est que3.825 non-résidents contre 3315 résidents.Surprenant? Oui, puisque d'après le Statec,. Ces six dernières années, c'étaient plutôt les résidents qui la demandaient. A titre de comparaison: en 2010, 4.203 résidents ont été naturalisés contre 108 non-résidents.On constate ensuite qu'un "top 3" se démarque clairement en termes de naturalisations au Luxembourg.En 2016,Ils prennent la première place du top 3 pour la première fois en 5 ans dont 1.836 citoyens ont pris la nationalité luxembourgeoise la même année. La tendance est la même: seuls 300 d'entre-eux résidaient au Luxembourg au moment de leur naturalisation.Et ce sontavec 1.089 naturalisations en 2016. Ici,puisque seuls 4 d'entre-eux étaient non-résidents.Enfin, on constate que beaucoup moins d'Italiens, d'Allemands et de Néerlandais se sont fait naturaliser sur les 6 dernières années. Et pour preuve, seuls 304 Italiens 246 Allemands et 57 Néerlandais sont devenus luxembourgeois en 2016.Intéressant à noter,