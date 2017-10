Voilà pourquoi le parking de la Coque coûte aussi cher

Les tarifs du parking 1 de la Coque. © Impression écran Coque.lu

ET LES SPECTATEURS DANS TOUT ÇA ?

ils peuvent se rendre jusqu'à la Coque gratuitement grâce aux transports en commun. Un accord passé avec le Verkéiersverbond leur permet d' utiliser leur billet d'entrée à une manifestation organisée sur place comme titre de transport .

. en complément de ce billet de bus offert, les divers P&R de la Ville deviennent ainsi des possibilités de stationnement gratuites.

C'est en tout cas ce qu'a fait remarquer la députée Nancy Arendt (CSV) dans une question parlementaire . La réponse du ministre des Sports nous est parvenue jeudi.Romain Schneider est donc revenu sur les tarifs actuels. Et ils s'expliquent par une raison assez simple : avant la dernière hausse des tarifs en avril 2017,. Et les 200 places du P1 étaient bien vite occupées, laissant les usagers de la Coque sans possibilité de stationner."Cette pratique a emmené les responsables de la Coque à fixer les tarifs dudit parking de sorte à dissuader les automobilistes ne fréquentant pas la Coque d'utiliser néanmoins son parking et d'accorder une priorité aux utilisateurs et clients effectifs de la Coque" détaille le ministre.De fait, les "utilisateurs actifs" de la Coque bénéficient maintenant de trois heures de stationnement offert sur le P1. Tous les autres sont facturés à raison de 3,5€ par heure durant les trois premières heures, puis 2€ au-delà.Logiquement, ils sont aussi soumis au tarif de 3,5€ par heure. Pour leur permettre de ne pas vider leur porte-monnaie à chaque visite, Romain Schneider explique que plusieurs solutions s'offrent à eux :Finalement, c'est l'entrée en service du tram qui viendra faciliter un peu plus l'accès à la Coque, conclut le ministre. Il faudra attendre le 10 décembre pour ça.