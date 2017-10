A peine mariés, plusieurs couples ont divorcé dans l'année

On le sait, les couples mariés divorcent plus qu'il y a 20 ans mais quand divorce-t-on au Luxembourg? On fait le point.

UNIS POUR TOUJOURS?

En 2016, 1241 divorces ont été actés au Grand-Duché dont 4 où les couples ont tenu moins d'un an ensemble. Les raisons? On ne les connaît pas, on ne dispose que des chiffres.Si ces divorces posent des questions sur les intentions et sur la capacité des couples à s'engager, une autre tendance bien plus marquée nous a interpellé.En effet, au Luxembourg,En fait, ce sont les couples mariés depuis 20 ans ou plus qui ont le plus divorcé en 2016. On en a dénombré 373.. Si l'écart n'était pas aussi marquant à l'époque, les couples "longue durée" étaient déjà ceux qui divorçaient le plus.A titre d'exemple, en 2016, 483 couples ont divorcé dans les dix années qui ont suivi leur mariage . Au delà de ce seuil, on compte 758 divorces actés la même année.. Qui l'eût cru?