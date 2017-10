Bientôt un monument pour la Mémoire de la Shoah dans la capitale

Le monument créé par Shelomo Selinger pour la Mémoire de la Shoah à Drancy, en France. La photographie date de septembre 2012. © AFP

Le sculpteur choisi pour ce projet s'appelle Shelomo Selinger. Il est franco-israélien et est un survivant des camps de concentration de Flossenbürg et de Theresienstadt.L'artiste est officier de la Légion d'Honneur et a déjà entreposé ses oeuvres à Yad Vashem, à Bosen en Allemagne et au Mont Carmel à Haïfa.L'inauguration du monument se fera le 17 juin 2018 et il coûtera la bagatelle de 325.000 euros à l'Etat et à la Ville de Luxembourg.