Les logements occupent moins de 7% du territoire

PRESQUE AUTANT DE ROUTES QUE DE LOGEMENTS

Vue aérienne de la commune de Junglinster. © Junglinster.lu

D'après les chiffres du Statec, en 2016, 85,1% de la superficie totale du territoire luxembourgeois était occupée par des exploitations agricoles ou sylvicoles.Une bonne nouvelle pour les paysans du pays si l'on exclut le fait que ces surfaces sont en léger déclin depuis 1972.Par contre, mauvaise nouvelle pour ceux qui recherchent un logement ou qui cherchent à établir leur entreprise au Luxembourg dont seulementUn chiffre qui n'évolue que très peu depuis 2010 (9,3%) et qui met en évidence un problème très connu au Luxembourg: le manque de surface bâtie et, par extension, le manque de logements.Et oui, parce qu'il faut également prendre en compte le fait que de ces 9,8%, 3,1% sont "des surfaces industrielles et autres". Ce qui signifie concrètement queA titre de comparaison, les voiries et les chemins de fer représentaient 4,5% de la superficie totale du pays en 2016.Les routes et les rails occupent donc un peu moins d'espace que les logements au Luxembourg: une différence de 2,2% de la superficie totale du pays.