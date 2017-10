Il n'y aura pas d'arrêt Dudelange-Zoufftgen

Le nouveau site Goodyear.

PAS DE TRAINS MAIS DES BUS

Avec des entreprises telles que Husky ou Eurofoil qui sont déjà implantées dans la zone industrielle de Riedgen, le site connaît déjà une affluence importante.De plus, le fabricant de pneus Goodyear a annoncé récemment qu'il allait également s'installer dans cette zone d'où la question de la députée: "est-il prévu de réaliser un arrêt de train à Dudelange/Zoufftgen afin de desservir la zone industrielle Riedgen ?"Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse du ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, est très claire."Du point de vue de l'exploitation, une récente étude « horaires » a démontré qu'".D'après lui,Il poursuit "une augmentation du temps de parcours aurait des conséquences négatives sur les roulements des trains et la stabilité de l' horaire, non seulement sur le sillon lorrain, mais également sur les autres lignes principales du réseau ferré luxembourgeois".M. Bausch explique également qu'au vu de la longueur du site, l'installation d'un arrêt ne serait pas une solution adaptée. "Une étude de trafic routier réalisée sur la région Bettembourg-Dudelange".Une piste cyclable est également censée venir relier la zone Riedgen à la gare de Bettembourg. A noter qu'une "liaison cyclable existe déjà à l'heure actuelle en passant par la zone Krackelshaff".