Plus de contrôles de police à Clervaux?

QUELLES SOLUTIONS?

Le chantier de la transversale de Clervaux sur la N7 a commencé en 2016 et commencera en 2018 sur le CR340. © Ponts et Chaussées

Il faut savoir que les camions dépassant une longueur de dix mètres ne sont pas autorisés à traverser la localité de Clervaux. Une réglementation qui ne serait pas respectée par certains poids lourds.M. Bauler explique "Il semble s'agir le plus souvent des camions venant de pays lointains qui ne connaissent pas bien la région et qui quittent la N7 à hauteur de Marnach pour se diriger à travers les rues étroites de Clervaux au lieu de passer directement par Wemperhardt ou Rossmühle".Dans une localité qui voit passer en moyenne 307 véhicules utilitaires par jour (ouvrable), dont 268 seraient des bus du Régime général des transports routiers (RGTR), "il reste environ 40 poids lourds" qui transitent dans le secteur d'après M. Bausch.Cette quarantaine de poids lourds n'est pas autorisée à circuler dans la localité de Clervaux et c'est pourquoi des signaux (C,9) ont été installés sur la N7, la N18 et de nombreux carrefours du secteur.Ces signaux, seuls les riverains et les fournisseurs locaux peuvent les ignorer.Afin de régler le problème, M. Bausch n'exclut pas "une répétition des signaux existants sur la N7 et la N18" mais considère qu'à court terme,".Si cette formulation n'a rien de très concret, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de la part des autorités locales et donc plus de contrôles.Rappelons que la transversale de Clervaux est en cours de réalisation et qu'elle devrait, d'après le ministre, contribuer "à résoudre le problème de la circulation des poids lourds étrangers à l'intérieur de Clervaux de manière durable".