Premiers secours : bientôt un cours obligatoire à l'école ?

L'auteure de la pétition souhaite ainsi permettre à tous, dès le plus jeune âge, d'apprendre à "agir efficacement afin d'éviter des conséquences tragiques".Expliquant que "les gestes de premiers secours s'apprennent facilement", les inculquer dès l'école fondamentale et le lycée permettrait d'entretenir et partager un "savoir précieux pour les futures générations".Le cours , obligatoire, serait tourné autour d'une première formation puis de plusieurs rappels prodigués tout au long de la scolarité.Si de nombreux lycées proposent déjà librement ce type de formations aux élèves ( comme l'expliquait Claude Meisch en 2014 ), la pratique n'est pas forcément généralisée ni étendue aux classes des plus jeunes. La pétition est ouverte jusqu'au 20 novembre. Elle devra dépasser les 4.500 signatures pour déclencher un débat à la Chambre des Députés.