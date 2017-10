Un nouveau radar installé avant le tunnel de Belval

Radar à Belval (18.10.2017) Nouveau radar fixe en cours d'installation.

Un radar fixe a été installé mardi matin à l'entrée du tunnel qui passe sous Belval sur la liaison Micheville-Belval. Contactés par nos soins, les Ponts et Chaussées ont confirmé qu'il"Il y aura tout d'abord une phase de calibrage qui devrait prendre quelques semaines et ce sera ensuite au tour de la SNCH de venir certifier le bon fonctionnement du dispositif" nous a expliqué un responsable mercredi après-midi.Le tronçon concerné est limité à 70 km/h et le radar est d'ores et déjà installé. Si cette portion de route n'est pas encore ouverte à la circulation, lorsqu'elle le sera, les voitures flashées avant son entrée en service (fin novembre) ne seront pas verbalisées.Il nous a également été confirmé que ce radar. "Ce sera le deuxième radar fixe du pays à ne flasher que dans un sens, avec celui de Merl".