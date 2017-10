Du jet-ski du matin au soir sur la Moselle?

Tout le monde ne le sait pas mais on peut faire du jet-ski sur la Moselle au Luxembourg. Pour en faire, il faut se plier à certaines règles et respecter une série de normes que nous reprenons dans notre dossier " jet-ski sur la Moselle , comment ça marche? ".Depuis lors, une pétition a été déposée à la Chambre des députés et elle s'attaque aux réglementations qui encadrent l'utilisation du jet-ski sur la Moselle. Tout particulièrement à celle-ci: " actuellement, le jet-ski ne peut se faire uniquement le matin entre 10h00 et 12h00 et l’après-midi entre 14h00 et 16h00". Ce que demande le dépositaire de cette pétition c'est une "adaptation du temps pour pratique le jet-ski sur le territoire luxembourgeois de la Moselle".Aux yeux du pétitionnaire, la discipline est discriminée au Grand-Duché et il demande à ce que l'on puisse la pratiquer "" tout comme pour le ski nautique.La pratique du jet-ski serait devenue "pratiquement impossible en semaine, sans devoir se prendre congé" et amènerait, de par son horaire contraignant, "une certaine contraction sur l'eau".Si la discipline est bien plus populaire sur les côtes, il semblerait qu'une centaine de personnes aient pris ce problème très à cœur.Signée par 142 personnes à ce jour, la pétition devra atteindre les 4.500 signatures avant le 20 octobre 2017 si elle veut être reçue. Mission impossible?