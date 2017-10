Pour une seule circonscription électorale au Luxembourg

le Sud: comprenant les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen; le Centre: comprenant les cantons de Luxembourg et de Mersch; le Nord: comprenant les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden; l'Est: comprenant les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Rappelons que lors des élections législatives, le pays se divise en quatre circonscriptions électorales:

Le nombre des députés est fixé à 60 par la Constitution: 23 députés sont élus dans le Sud, 21 dans le Centre, 9 dans le Nord et 7 dans l'Est.

L'INTÉRÊT?

Une organisation qui ne plaît pas à tout le monde et pour cause: une personne a déposé une pétition pour que cela change . Le dépositaire veut une seule circonscription électorale qui comprendrait toutes les communes du pays.D'après le pétitionnaire, ce changement apporterait une "certaine équité" au système électoral qui ne proposerait plus "qu'une seule liste électorale" ce qui éviterait "que certaines communes soient négligées".Le texte n'élabore pas plus que ça et n'a récolté que 312 signatures à ce jour. La date de fin de la période de signature approche (30 octobre) et il manque plus de 4.000 signatures à cette pétition pour qu'elle déclenche un débat à la Chambre.