Parking gratuit et exemption de TVA pour les voitures électriques

Une pétition publique a fait surface sur le site de la Chambre des députés et demande à ce que les voitures électriques ne soient plus taxées.

Si la préoccupation primaire du dépositaire de la pétition est, il demande également à ce quepour les voitures électriques et qu'elles soientDes mesures qui seraient justifiées par les effets de la pollution sur notre santé, la baisse significative des nuisances sonores et par "un confort d'utilisation qui est réel".Retrouvez nos 4 bonnes raisons d'acheter une voiture électrique La pétition a été déposée le 28 septembre et n'a recueilli que 20 signatures électroniques. C'est très peu si l'on considère qu'il faut au moins 4.500 signatures afin de déclencher un débat public à la Chambre.Dans un pays où la mobilité est une problématique centrale et où les Frontaliers ont leur mot à dire , il est probable que cette pétition attise l'intérêt d'un grande partie des automobilistes qui transitent au Grand-Duché.La pétition publique n°865 est à retrouver ici. Rappelons qu'hier, lors du discours du budget 2018, il a été annoncé que la mobilité électrique serait subventionnée par l'Etat: les entreprises qui investiront dans des voitures électriques bénéficieront d'une bonification d'impôt.Le gouvernement