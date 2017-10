La dernière vidange du lac de la Haute-Sûre remonte à 1991

Une information qui en surprendra plus d'un puisque cela signifie que ça fait 27 ans que le lac de la Haute-Sûre n'a pas été vidangé.Le lac étant " le plus grand réservoir d'eau potable au Luxembourg " mais également une attraction touristique pour les baigneurs, cela mérite des explications.Si l'on en croit la ministre, "de façon générale, une vidange d'un lac de retenue d'un barrage peut devenir nécessaire, soit pour des besoins d'inspection, soit pour des travaux d'entretien et de remise en état".Mme. Dieschbourg affirme que. "Les barrages de la taille de celui d'Esch-sur-Sûre font l'objet d'inspections rapprochées mais aussiDepuis la vidange de 1991, deux inspections décennales ont été réalisées dont, la dernière en 2012. Des inspections subaquatiques qui ont été effectuées "par des robots ou des plongeurs".D'après la ministre,, onze ans après les dernières analyses et si elle n'a pas été claire à ce sujet, Mme. Dieschbourg a laissé entendre qu'une nouvelle vidange du lac n'était au programme pour l'instant.