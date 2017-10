Le Buffet de la gare deviendra... une brasserie

LES 24 EMPLOYÉS PLUS QUE MENACÉS

LA DISPARITION D'UNE RESTAURATION A PETIT PRIX?

A LA GARE, ON VEUT UNE ALIMENTATION DE BISTROT, BIO ET VÉGÉTARIENNE

C'est désormais une certitude: le Buffet de la gare de Luxembourg ("den neie buffet"), véritable institution depuis 40 ans, va fermer ses portes du 1er janvier au 1er juillet 2018 pour une rénovation complète des locaux. L'information selon laquelle le restaurant allait fermer avait été révélée au début de l'été. La grande question était de savoir ce qu'allaient devenir les 24 employés, et le restaurant lui-même. Le contrat de bail avec l'exploitant ayant été résilié "en bonne et due forme" -selon François Bausch, le ministre du Développement durable et des infrastructures-, il apparaît évident que les emplois de ces salariés sont dorénavant bien plus que "menacés"...Ceci étant, les exploitants actuels peuvent participer au prochain appel d'offres, a suggéré, en substance, le ministre.Quant au Buffet de la gare, il deviendra dès l'année prochaine... une brasserie, avec service à table, en lieu et place du «self-service» qu'il est encore aujourd'hui. "Des réflexions ont été menées ensemble avec le Département des transports sur le type de commerce à implanter dans la gare en fonction des nouveaux flux à envisager, notamment lors de l'arrivée du Tram" explique le ministre.Cela signe, logiquement, la disparition d'une restauration à petit prix dans l'enceinte de la gare, même si l'on ne connaîtra que dans plusieurs mois les tarifs de ce nouveau restaurant.La partie du restaurant formant l'espace «take away», côté hall de la gare, sera ouverte dès le 1er juillet l'année prochaine. Il faudra néanmoins attendre jusqu'au 1er novembre 2018 pour pouvoir mettre les pieds dans l'autre partie du restaurant, «type brasserie.»Ce choix de transformer "Den neie buffet" en une brasserie s'explique également par les résultats d'un sondage soumis à 1.500 personnes et organisé par les CFL, propriétaires de la surface commerciale de la gare.A la question «quels sont les commerces que vous souhaiteriez voir dans une gare comme celle-ci ?», "il est ressorti que plus d'un quart des attentes concernent des enseignes d'alimentation avec une demande plus spécifique pour, d'une part, l'alimentation de bistrot et, d'autre part, l'alimentation bio et végétarienne" révèle encore François Bausch.Ces travaux de rénovation, d'une durée totale de 10 mois, s'imposent compte tenu de la vétusté des locaux, et de la nécessité de les mettre en conformité avec les réglementations en vigueur.