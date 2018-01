Ce qui change pour vous en 2018 dans la Grande Région

AU LUXEMBOURG

EN FRANCE

EN BELGIQUE

Si l'on suit la tendance actuelle, l'index devrait tomber au 2e ou 3e trimestre 2018. C'est ce qu'a annoncé le Statec il y a quelques mois. Désormais, tous les frontaliers mariés sont automatiquement classés dans la classe d'impôt 1 . Afin de pouvoir bénéficier de la classe 2, les couples désireux d'être imposés collectivement devront donc en faire la demande. Jusqu'à présent, la classe d'imposition 2 était accordée aussi longtemps que 50 % des revenus étaient réalisés au Grand-Duché. Les revenus réalisés à l'étranger étaient, sous certaines conditions, ignorés.Avec les élections législatives, c'est tout le paysage politique national qui devrait être chamboulé. Qui seront les dirigeants en place ? Xavier Bettel va-t-il rempiler pour un nouveau mandat de Premier ministre ? La coalition DP-LSAP-Déi Gréng va-t-elle tenir face au retour du CSV ? Réponse en octobre 2018.Le congé paternité est rallongé, passant de deux à dix jours. Une bonne nouvelle pour les papas, qui vont pouvoir s'investir un peu plus dans l'accueil de leur nouvel enfant.La sécurité est renforcée à l'aéroport de Luxembourg avec des contrôles automatiques assurés par une dizaine de nouvelles portes. Un moyen de "réduire les files d'attente des passagers tout en assurant un haut niveau de sécurité" lors de la vérification des documents d'identité. La mesure ne devrait concerner que quelques vols par semaine pour commencer.Inauguré en décembre, le tram devrait nous mener jusqu'au Glacis cette année , ce qui était espéré à un moment donné en 2017. Les trois arrêts "Grand Théâtre", "Faïencerie" et "Place de l'Etoile" devraient être en service au printemps. Ils seront raccordés au réseau du tram entre avril et juin. Luxtram l'avait déjà annoncé officiellement depuis longtemps. Le point complet. Un salarié au Smic touchera 20 euros de plus en janvier, puis 15 euros supplémentaires à partir d'octobre grâce à la revalorisation mécanique du salaire minimum et à l'exonération des cotisations chômage et maladie. Tous les salariés profiteront de cette suppression de cotisations (-3,15%). En revanche, la CSG augmentera de 1,7 point pour l'ensemble des Français.Généralisation du bulletin de paie simplifié à toutes les entreprises. Depuis un an, il était déjà obligatoire pour les entreprises d'au moins 300 salariés.Onze vaccins, contre trois, deviennent obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier. S'ajoutent coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque C. Ils seront indispensables en collectivité (crèche, école...). Dans les faits, 70% des enfants reçoivent déjà ces vaccins.Il augmente de deux euros pour passer à 20 euros par jour, une dépense prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent.Les villes vont fixer elles-mêmes le tarif du stationnement ainsi que le montant du forfait remplaçant l'amende, les infractions étant désormais dépénalisées.Les prix à la pompe augmentent de 7,6 centimes par litre pour le gazole et 3,84 centimes pour l'essence. Le gouvernement entend aligner la fiscalité du gazole sur celle de l'essence d'ici 2021.Le gouvernement offre 1.000 à 2.000 euros aux automobilistes vendant leur vieille voiture (avant 1997 pour les modèles essence, 2001 ou 2006 pour les Diesel) pour en acheter une récente. Cette "prime à la conversion" montera à 2.500 euros pour l'achat d'un modèle électrique. Objectif: sortir 100.000 véhicules polluants du parc en 2018.Les entreprises de plus de 100 personnes auront à présenter un "plan de mobilité" concernant leurs salariés. Objectif: favoriser les modes de déplacement doux, comme le vélo.Les prix de certains paquets de cigarettes, comme Camel et Winston, baisseront de 20 centimes le 2 janvier à la suite d'ajustements des fabricants, en attendant la hausse de 1,10 euro prévue en mars par le gouvernement.Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz sont remplacés par le chèque énergie. Il devrait aider 4 millions de ménages en situation de précarité à payer leurs factures. D'un montant moyen de 150 euros en moyenne en 2018, il sera versé au printemps.Un prélèvement forfaitaire unique de 30% est mis en place sur l'ensemble des revenus mobiliers, à l'exception du Livret A, du PEA (épargne en actions) et des contrats d'assurance-vie de moins de 150.000 euros et gardés plus de huit ans. Les plans épargne-logement (PEL) ouverts à partir de janvier y seront donc soumis.Les indépendants verront leur régime social progressivement intégré au régime général et bénéficieront de deux baisses de cotisations (-2,15 points sur les cotisations famille, et exonération accrue des cotisations d'assurance maladie et maternité).Le salaire net mensuel augmente de 1,5% à 3% au 1er janvier, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la deuxième phase du tax shift. Cela représente une hausse de 40 à 45 euros par mois.Le tarif de base de la carte d’identité électronique augmente de 1 euro, pour s’établir à 16 euros au lieu de 15. Le prix pour les enfants de moins de douze ans passe de 6 à 6,40 euros.

L’augmentation est plus significative pour les documents demandés en urgence. On parlera désormais de 84 euros, au lieu de 79 euros, pour une demande J + 2 et de 127,60 euros pour une demande J + 1, contre 120 euros auparavant.

PRIX DU LIVRE : Les livres édités en France ne peuvent désormais plus être vendus plus cher en Belgique (Wallonie-Bruxelles). Durant les 24 premiers mois de commercialisation, le prix du livre ne pourra varier que de 5% maximum. Une fois passé ce délai, le prix du livre sera libre.

PERMIS DE CONDUIRE : Lors du passage de l’examen théorique, le principe de la faute grave sera réinstauré. Deux erreurs aux questions relatives aux infractions du 3e degré (brûler un feu rouge, prendre un sens interdit,…) ou du 4e degré (faire demi-tour sur l’autoroute,…) entraîneront l’échec automatique.

REDEVANCE TELE : Mesure phare de la réforme fiscale, la taxe redevance télé s’éteint. Son montant est ramené à 0,00 euro à partir de la période imposable 2018.



BIERE : Le prix des bières d’AB InBev augmente d’environ 3% à partir du 1er janvier. Cette hausse touche notamment la Leffe, la Stella Artois et la Jupiler. Il faut ainsi débourser en moyenne 0,015 euro de plus par verre de pils.

REINTEGRATION : Les employeurs peuvent demander un trajet de réintégration pour les travailleurs malades de longue durée, qui étaient déjà en incapacité avant le 1er janvier 2016. Ce trajet de réintégration offre à la personne malade la possibilité d’adapter son temps de travail ou la nature de celui-ci.

TRANSEXUALITE : Le nouveau texte relatif à la transsexualité supprime la condition obligatoire de stérilisation. Il règle les liens de filiation des personnes transgenres après le changement de sexe. Il supprime les conditions médicales dans la procédure de changement de prénom et la possibilité pour toute personne intéressée de s’opposer à un changement de sexe dans l’acte de naissance.

PENSION : Les personnes avec une pension minimum et une carrière de 45 ans verront leur pension augmenter de 0,7%. Le montant de la pension pour une personne isolée s’élèvera à 1.220,92 euros par mois.

CONTRÔLES : Les compagnies aériennes actives dans les aéroports belges doivent désormais effectuer un «check de conformité». Cela signifie que l’identité des passagers sera désormais contrôlée lors du passage à la porte d’embarquement. Les documents d’identité seront comparés à la carte d’embarquement.



CHATS : Les propriétaires de chats habitant en région bruxelloise devront faire stériliser leur animal, avant qu’il ait atteint l’âge de 6 mois. La seule exception concernera les éleveurs enregistrés, et seulement tant que les chats concernés sont destinés à l’élevage.

MEDECINS : Les honoraires des médecins augmentent en moyenne de 1,50%, en vertu de l’accord médico-mutueliste 2018-2019 conclu en décembre. Les médecins généralistes peuvent donc facturer un montant de 25,42 euros pour une consultation.

POLLUTION : La zone basse émission sera mise en place sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-capitale. Les véhicules diesel les plus polluants se verront interdire d’y circuler.

INDEMNITE MALADIE : Les indépendants bénéficieront d’une indemnité après deux semaines de maladie. Environ 9 millions d’euros seront consacrés en 2018 à cette mesure.

RTL avec AFP et Belga