Cinq bonnes raisons de profiter des RestoDays

C'EST MOINS CHER

ÇA NOUS AMÈNE A DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX RESTAURANTS

© La Cristallerie

PARCE QUE ÇA N'A LIEU QUE DEUX FOIS PAR AN

ÇA PEUT NOUS DONNER ENVIE DE CUISINER

PARCE QU'IL Y EN A ASSEZ DES PLATS PRÉPARÉS !

C'est la raison la plus évidente. Durant les Restodays, le menu gastronomique d’au moins trois services (entrée, plat et dessert) coûte 24€ le midi et 31€ le soir. Il faut ajouter 5€ pour les restaurants cotés 13 ou 14/20 au Gault&Millau, 10€ pour ceux notés au moins 15/20 et 15€ pour les maisons bénéficiant d'une étoile au Guide Michelin.A titre d'exemple, chez Ma Langue Sourit (1* Michelin, et qui s'est installé au restaurant La Brimbelle à Kehlen pour quelques semaines), le menu en trois services, servi le midi, coûte 52 euros contre 39 euros durant l'opération. A La Pomme Cannelle, autre table réputée au Luxembourg (14/20 au GM), le menu est habituellement à 56 euros, contre 29 euros en ce moment.Le soir, c'est encore plus avantageux. A la Cristallerie, où le menu coûte au moins 98 euros à l'heure du dîner, vous pouvez vous faire plaisir pour 46 euros.Bien sûr, on rappelle que les menus "RestoDays" sont imposés, avec, en fonction des restaurants, deux choix possibles par plat. Pour faire votre choix, c'est par ici. A moins que vous ne soyez critique gastronomique, vous ne connaissez sans doute pas tous les restaurants du Luxembourg. Les RestoDays sont donc une belle opportunité de découvrir de nouvelles tables, de changer vos habitudes et de vous laisser tenter par une cuisine différente, raffinée, originale...Plus de 30 établissements, dont 3 étoilés («Favaro», «La Gaichel» et «La Cristallerie») participent à cette 18e édition des RestoDays. Il y a donc de quoi faire.C'est devenu une tradition: l'opération a lieu deux fois par an, à la sortie de l'hiver durant la deuxième quinzaine de mars, et à l'automne. Autant ne pas se rater, donc.Pour les restaurateurs, c'est aussi l'occasion de toucher une autre clientèle durant les périodes creuses.Personne ne deviendra chef du jour au lendemain, mais goûter aux merveilles que nous préparent les meilleurs cuisiniers du pays peut parfois faire naître en nous le désir de se mettre derrière les fourneaux.En général, les chefs se font même un plaisir de parler de leur plat. Alors, pourquoi pas reprendre certaines idées simples ou certains conseils, voire de tenter de nouvelles expériences culinaires ?Et si c'est totalement raté, au moins, ça devrait faire rire du monde !A la carbonara, à la bolognaise, au pesto de basilic, aux fromages... On a fait le tour des boxes de pâtes qu'on mange au bureau, sur notre clavier d'ordinateur. Ces boxes qui nous font gagner du temps... et perdre la joie de manger, surtout.Il est possible de manger vite à midi, tout en appréciant un menu de grande qualité. Certains restaurants proposent des menus servis en une heure. On vous conseille néanmoins de passer un coup de téléphone avant, pour vous assurer que le restaurant choisi pourra vous servir dans les temps.