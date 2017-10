Un fret en panne perturbe le trafic vers la France

le retour à la normale ne devrait pas se faire avant minimum 17h. — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 5 octobre 2017

Contactés par nos soins, les CFL nous ont confirmé qu'un train de fret était tombé en panne entre Thionville et Bettembourg.Contraint d'avancer à une allure très réduite, le fret a fini par lâcher et ne pouvait plus avancer. Les CFL ont dû envoyer une machine pour le remorquer et le ramener à Bettembourg.Du côté de la SNCF, Didier Wallerich, directeur de la communication externe, avance que le trafic ne devrait pas revenir à la normale avant 17h. Des retards et des suppressions sont à prévoir puisqu'une seule voie est disponible pour faire passer les trains.Quoiqu'il en soit, le problème devrait être définitivement résolu avant le début des heures de pointe.Plus d'infos à suivre.