Un appareil Luxair a dû atterrir d'urgence

Le vol reliant Majorque à Luxembourg a dû se poser à Genève pour une urgence médicale dimanche matin.

Le vol Luxair est parti de Majorque le 1er octobre au matin et devait rallier Luxembourg lorsqu'une urgence médicale est survenue. C'est l'état de santé préoccupant d'un enfant qui a poussé l'équipage à détourner l'appareil vers Genève.



Le service communication de la compagnie luxembourgeoise nous a signalé qu'il avait été ausculté par un médecin qui se trouvait à bord avant de prendre cette décision.



L'enfant et sa famille ont débarqué à Genève et ont été pris en charge sur place. Le vol a pris deux heures de retard mais a pu rejoindre l'aéroport de Luxembourg sans encombre.