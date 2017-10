Braquage devant la BIL : la justice belge relance les recherches

L'Audi utilisée par les braqueurs et retrouvée incendiée à Bridel, à quelques kilomètres de la frontière belge. © Domingos Oliveira / RTL

NDLR : la police belge a publié un enregistrement du braquage. Les images sont violentes et peuvent choquer les plus sensibles.Rappelez-vous. Le 26 janvier 2017, trois hommes commettaient un braquage violent sur le parking de la BIL de la route d'Esch, à Luxembourg-ville. Les suspects, armés de ce qui semble être un fusil et une batte de baseball, étaient repartis avec une grande somme d'argent, estimée à 1,3 million d'euros par le Tageblatt . La victime et le passager de la voiture avaient été roués de coups.Dans leur fuite, les braqueurs avaient utilisé une Audi S3 grise avec une plaque Luxembourgeoise SE4043. Une voiture retrouvée incendiée à Bridel . D'après les informations disponibles sur le site de la police fédérale belge , l'Audi avait été volée un an plus tôt à Frasnes-Lez-Anvaing, près de la frontière française avec Lille.Son immatriculation d'origine était alors 1-FOR-625. Un numéro échangé avec une plaque luxembourgeoise, provenant d'un autre véhicule de Fontaine-l’Evêque, près de Charleroi. "Les enquêteurs pensent actuellement que les auteurs de ce vol proviennent de Belgique, et plus principalement de la région de Charleroi", précise le site de la police belge.