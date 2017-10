Toujours plus d'accidents mortels au travail

Photo d'un accident mortel survenu sur un chantier du Kirchberg en 2017. © Domingos Oliveira/RTL Luxembourg

C'est dans les années 60 que les accidents de travail ont été les plus nombreux: 21.511 contre 18.521 en 2015. Un chiffre qui est donc bien en baisse depuis.Alors oui, les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes à l'époque mais si l'on prend les chiffres des années précédentes, on constate tout de même une légère baisse: 19.193 en 2011, 18.670 en 2012 et 18.530 en 2014.Malheureusement, ils se produisent chaque année et ils sont en hausse malgré depuis l'année "record" de 2013.En effet, en 2013, "seuls" 6 accidents mortels ont eu lieu sur un lieu de travail. La moyenne la plus basse qu'ait connue le Luxembourg ces 55 dernières années. Depuis, ce chiffre a considérablement augmenté avec 10 accidents mortels en 2014 et 14 accidents mortels en 2015. Une augmentation pour le moins préoccupante.C'est ici que l'on constate la plus grande hausse puisqu'en 1960, seuls 1.422 accidents de trajet ont été déclarés auprès de l'Association d'assurance contre les accidents contre ... 6468 en 2015.Une augmentation que l'on peut imputer à un trafic bien plus dense qu'à l'époque mais cela ne suffit pas à expliquer le problème.Dans ce contexte, l'année 2013 a à nouveau été une année record avec pas moins de 16 accidents de trajet mortels contre 8 en 2015. Un record bien moins reluisant.