Une course Luxembourg-Niederanven à 99 euros

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Monter dans un taxi sur les zones prévues à cet effet. En cas de file de taxi, le client est libre de choisir celui qui lui convient.

Monter dans un taxi dans une zone éloignée d'au moins 50 m d'un emplacement dédié après lui avoir fait signe.

Monter dans un taxi dans n'importe quelle zone si la commande a été effectuée par téléphone ou par écrit.

QUELLES ALTERNATIVES LA NUIT?

Le taxi est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. C'est une réalité dans d'autres pays mais qu'en est-il au Luxembourg?Une chose est sûre: les tarifs des taxis luxembourgeois ne sont pas accessibles à tous. Pour preuve, prenez ce reçu d'une course effectuée le week-end dernier entre Luxembourg-Ville et Niederanven.À noter que c'est une course qui a été effectuée de nuit et un dimanche.A une centaine d'euros la course de 20 km, on se retrouve à payer un peu moins de 5 euros le kilomètre. Un prix qui est considéré comme excessif par la cliente concernée.Alors comment est-ce possible? La réforme en vigueur depuis septembre 2016 n'a-t-elle rien changé?Globalement,mais le conducteur a la possibilité de proposer un forfait. Notez bien que l'utilisation du taximètre est obligatoire et que le conducteur ne peut pas vous demander un tarif plus élevé que celui affiché.Tous les tarifs doivent êtredu véhicule.Le client peut :Le lieu du déchargementLe client peut déposer une réclamation électronique sur le site infotaxi.lu . Il peut également appeler le (+352) 247-74444 et l’adresse e-mail complaint@infotaxi.lu . Le standard téléphonique est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.Il est recommandé de disposer du numéro de licence du taxi, de noter l'heure, le nom du conducteur et de l'exploitant ainsi que de conserver le ticket de la course.En soi, comme l'avait annoncé le ministre du Développement durable et des Infrastructures, il n'y a pas de garantie que les prix baissent Ce qui signifie que les sociétés de taxis peuvent fixer les prix à leur convenance et qu'Le client doit donc se résoudre à consulter les prix affichés sur les taxis afin de trouver le moins cher d'entre-eux ou se décider à envisager les alternatives.Si on reste dans le même contexte, les "webtaxis" sont une alternative un peu moins onéreuse. Les "Nightriders" sont une autre alternative payante bien qu'ils ne circulent qu'entre vendredi et dimanche.Autrement, les usagers peuvent se reposer sur les "Late Night Bus" qui, eux, sont gratuits mais circulent exclusivement le week-end et ce, à des horaires précis.Des alternatives, il y en a donc le week-end mais beaucoup moins en semaine.Nous avons contacté le patron d'une des sociétés de taxis luxembourgeoise qui a répondu à toutes nos questions. Son interview exclusive va suivre dans la journée.