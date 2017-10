Un commerçant dos au mur: "L'Etat me pousse à la faillite!"

300.000 EUROS POUR TRANSFORMER L'EPICERIE EN BOUTIQUE DE LUXE

"ON A FAIT GRIMPER LES LOYERS ARTIFICIELLEMENT"

ON LUI ENVOIE DES HUISSIERS EN BOUTIQUE





"J'ai vraiment tout tenté. Je sais négocier, j'estime qu'on peut toujours trouver une solution. Mais on me traite avec suffisance. La chambre de commerce est au courant. Le gouvernement se décharge sur la bourgmestre de Luxembourg."



© Les Ateliers de la maille





LE GLACIER AMORINO ETAIT PRÊT A REPRENDRE LE LOCAL

"SI RIEN NE BOUGE, JE VAIS FAIRE FAILLITE"

Depuis qu'il a installé sa boutique de mode il y a quatre ans à moins de 200 mètres du chantier Hamilius, Alain Spilet vit un enfer. "On me pousse à la faillite!" estime t-il. "Je n'arrive pas à équilibrer mes comptes etEn cause: un loyer exorbitant de 7.500 euros qui ne correspondrait plus à la réalité du marché, compte tenu des travaux et de ses très lourdes conséquences sur le business des boutiques du centre-ville.Pour comprendre la situation du président du groupe détenteur des Ateliers de la Maille , il faut revenir en arrière. Il y a quatre ans, Alain Spilet a remporté un appel d'offres lancé par l'Etat, dont l'objectif était de redynamiser le bas de la rue Philippe II de Luxembourg.Le concept de la boutique -qui propose des vêtements naturels de haute qualité- conjugué au fait qu'il s'agisse d'une maison familiale implantée également à Paris, Bruxelles, Strasbourg et Anvers, a séduit l'Etat, propriétaire du local (une ancienne épicerie) situé au 40 rue Philippe II.Pour le transformer en boutique de luxe, Alain Spilet a dû investir 300.000 euros. "J'étais vraiment très emballé!" affirme t-il.Quelques mois ont suffi à Alain Spilet pour qu'il se rende compte que le loyer de 7.500 euros fixé par son propriétaire avait été nettement surévalué. Car en plus des travaux liés au projet Royal-Hamilius, les rumeurs de faillite de plusieurs enseignes de luxe au centre-ville circulaient depuis un bon moment."On a fait grimper les loyers artificiellement et j'ai été pénalisé" estime aujourd'hui Alain Spilet, qui explique: "on a bien travaillé pendant deux mois, et d'un seul coup, tout s'est arrêté. Nos clients se plaignaient de ne plus pouvoir se stationner et d'être dans la poussière..."Alain Spilet s'est rapproché d'une agence immobilière, qui lui a confirmé qu'il s'était "fait avoir" et qu'il devrait plutôt payer un loyer tournant autour de 5.000 euros.Le gouvernement lui a accordé une remise durant 5 mois, il y a deux ans. Mais depuis, plus rien. Sa seule dette aujourd'hui, qui s'élève à plus de 100.000 euros, il la doit à son propriétaire... qui est allé jusqu'à lui envoyer des huissiers en boutique."Je pensais que l'Etat allait m'entendre plus facilement qu'un propriétaire indépendant, d'autant plus que ces problèmes impactent autant la circulation, le tourisme que les Luxembourgeois eux-mêmes. Mais les personnes à qui j'ai pu parler restent totalement bloquées sur le fait que j'ai répondu à un appel d'offres, et prétendent qu'ils n'étaient pas au courant que la ville allait débuter des travaux à Hamilius...""Franchement, c'est une plaisanterie. On n'est pas aux Etats-Unis, comment le gouvernement peut-il ignorer que des travaux d'aussi grande envergure étaient prévus dans la capitale?!" se désole t-il.Dos au mur, Alain Spilet s'est même résolu à céder son bail 100.000 euros au glacier Amorino, lequel s'était engagé en août dernier à payer le loyer de 7.500 euros fixé par l'Etat (nous nous sommes procuré le document l'attestant)."Cela m'aurait permis de m'installer ailleurs pour ne pas perdre ma marque au Luxembourg, et de rembourser plus de la moitié de ma dette" explique t-il. Mais l'Etat lui a répondu qu'il n'était "pas intéressé" et qu'il préférait lancer "un nouvel appel d'offres"."Mes boutiques à Paris font quasiment 80% de progression de chiffre d'affaires. A Strasbourg, on est à +30%. A Anvers et Bruxelles, ça fonctionne bien aussi. A Luxembourg? Je suis à -30% tous les ans!" regrette t-il.Les groupes qui réussissent à tenir autour de nous sont des multinationales, elles ont les moyens de supporter toutes ces pertes.""Aider les commerçants quand ceux-ci sont victimes de travaux, ça se fait partout. Ici, non" continue Alain Spilet, remonté. "Pour résister et ne pas abîmer ma marque que je vends dans le monde entier, j'ai réinvesti 100.000 euros. Ma société luxembourgeoise doit ainsi plus de 100.000 euros de marchandise à sa maison mère."Si le chef d'entreprise parle aujourd'hui, alors que d'autres commerçants se taisent de peur de subir d'éventuelles conséquences, c'est parce qu'il ne voit plus d'autres solutions., je ne vais pas avoir d'autre choix que de nous mettre en faillite si rien ne bouge."Le complexe Royal-Hamilius, dont les travaux ont pris du retard , ne devrait pas voir le jour avant l'été 2018.