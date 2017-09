Maltraiter un animal pourra vous coûter jusqu'à 200.000 €

La brigade cynophile luxembourgeoise veille. © Police Grand-Ducale

D'après le ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen, ces dix dernières années "" ont été reçus chaque année à l'Administration des services vétérinaires concernant des plaintes en rapport avec le bien-être des animaux.Dans 50% des cas, "ces plaintes étaient justifiées" explique le ministre. Selon lui, elles visaient souvent les conditions d'hygiène, l'entretien des animaux et les conditions générales de détention.Dans son courrier parlementaire, M. Etgen parle de "".Rien de très concret au niveau de la législation. Dans sa lettre, le ministre parle de l'introduction de la notion de "dignité" dans le nouveau projet de loi sur la protection des animaux.Il parle également de campagnes d'information et de programmes de sensibilisation qui "être intégrés" dans l'enseignement primaire au Luxembourg.Une campagne médiatique est également envisagée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des animaux. Elle serait relayée via les réseaux sociaux, la télé et la radio.Enfin, des mesures administratives devraient voir le jour à travers le nouveau projet de loi grâce auxquelles "il sera possible d'impartir au au détenteur d'un animal un délai dans lequel il doit se conformer à la législation. En cas de non-respect du délai de mise en conformité, le retrait de l'autorisation ou la fermeture d'un établissement peuvent être prononcés".