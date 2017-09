Les effectifs de la Police Grand-Ducale ont presque doublé

© Police Grand-Ducale

Avec une criminalité en hausse de plus en plus d'affaires de pédophilies , toujours plus de plaintes pour viol une population carcérale qui ne cesse de croître et des alertes à la bombe à répétition , le développement des effectifs de la Police Grand-Ducale est une mesure qui semble logique.En soi, c'est l'ensemble des carrières au sein de la police qui s'est élargi. En 2000, on comptait 1.293 hommes dans les effectifs de police. En 2017, on en compte 2.020.Pour leur part,n'ont jamais été nombreux mais leur nombre a presque doublé en 17 ans:En ce qui concerne. Une croissance notable bien que l'on constate un ralentissement de cette croissance sur les 4 dernières années.C'est au sein de laque l'on constate la croissance la plus importante. En effet, entre l'an 2000 et l'année 2017, le chiffre est passéEnfin, dans le cadre administratif et technique, on est passé de 97 à 227 têtes en 2017.Une question posée assez régulièrement au Luxembourg comme en Europe. Concrètement, les derniers chiffres du STATEC font état d'une baisse de la criminalité entre 2014 et 2016 au Luxembourg.Plutôt rassurant surtout lorsqu'on considère que les affaires de stupéfiants, les violences envers les personnes, les vols avec violences étaient tous en baisse entre 2015 et 2016.Seule exception: les cas d'ivresse publique qui ont explosé. En 2015, on en a dénombré 569 contre ... 860 en 2016.Des statistiques rassurantes, certes, mais qui restent de simples statistiques et, comme on le sait, qui ne reflètent pas toujours la réalité.