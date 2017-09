Le loup aurait-il déjà quitté le Luxembourg?

La photographie qui a tout lancé. © Gaston Origer / Mobile Reporter

La dernier état des lieux dressé par l'ANF date de 2015. © ANF

"ON N'EN SAIT RIEN"

Le 1er septembre 2017, on apprenait de sources officielles que le loup était bien à l'origine de l'attaque qui s'était produite entre Garnich et Holzem cet été.Les analyses ADN avaient pris plusieurs semaines à délivrer un verdict formel mais nous savons depuis que le loup est bien réapparu au Luxembourg après 124 années d'absence.Si l'on sait qu'il est originaire des Alpes et qu'on en trouve d'autres en Lorraine ou en Rhénanie-Palatinat, on ne sait pas où il se trouve actuellement. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'un ou de plusieurs loups.Alors, oui, d'après les analyses, l'attaque a été perpétrée par un seul loup mais on sait également que les loups se déplacent rarement seuls. Loin de nous l'idée de vous effrayer puisque le loup n'est, en principe, pas une menace pour l'homme (retrouvez nos sept raisons de se réjouir du retour du loup ). Cependant, il serait utile de retrouver sa ou leur trace(s).Et c'est l'ANF (Administration de la nature et des forêts) qui le dit ""."Afin de bien comprendre l’état actuel et de pouvoir suivre de près les évolutions ultérieures," explique le plan d'action luxembourgeois relatif au loup.Tout ce que l'on sait concrètement, c'est qu'il a probablement été aperçu près de Leudelange où un paysan l'a photographié et qu'il est responsable de l'attaque qui s'est produite entre Garnich et Holzem.Cela le situe plutôt dans l'ouest du pays mais si l'on se fie à la carte dressée par l'ANF, on se rend compte qu'il pourrait élire domicile à de nombreux endroits du pays, s'il s'y trouve toujours...Contacté par nos soins, l'expert de l'ANF, Laurent Schley, nous a expliqué qu'il "est difficile de savoir où se trouvait actuellement le loup".Interrogé à ce sujet, M. Schley nous a confirmé "qu'aucune attaque de loup n'a été recensée depuis celle de Garnich". Une nouvelle qui sera bien accueillie par les paysans locaux.Enfin, il a conclu "le loup bouge constamment ce qui veut dire qu'il pourrait même avoir quitté le territoire luxembourgeois". Le loup nous aurait-il donc déjà quitté?