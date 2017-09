Dans l'assiette de... Fabrice Salvador

ENTRÉE: ASSORTIMENT DE CRUDOS DE POISSONS

PLAT: POULET DE BRESSE RÔTI ET FRITES DE MME CLOT

DESSERT: MILLE-FEUILLE A LA VANILLE DE MADAGASCAR

Exit la brasserie de l’hôtel Le Place d’Armes, bienvenue à la Rôtisserie! Après des mois de rénovation, le chef Fabrice Salvador s'est installé aux fourneaux pour proposer -en grande partie- des plats carnés dans un cadre imaginé par Tristan Auer, grand nom du design. "Redonner une identité au Plëss", "faire du beau sans être guindé", "raconter l'histoire du lieu": tels sont les maîtres-mots de ce nouvel endroit.Et répondre aux attentes d'une clientèle business, aussi. Donc pressée. "On est prêt à servir rapidement" affirme le chef, qui nous a proposé trois plats du menu "Plëss", lequel s'élève à 56 euros (place d'Armes oblige)."On met un point d'honneur à ne travailler qu'avec des poissons de saison, c'est pour cela que ce ne sont pas toujours les mêmes dans l'assiette. On enlève tout le gras et le muscle du poisson avant de le faire légèrement mariner dans une saumure.""La sauce vierge est la plus classique des trois, on joue légèrement sur l'acidité. La ketchup vanille est une sauce au soja, sucrée, douce, qui a quelques notes de réglisse. Et la sauce thaïe est un peu plus gourmande, elle ni trop sucrée, ni trop acide, et révèle une saveur un peu plus complexe entre la citronnelle et les poivrons. C'est d'ailleurs celle qui plaît le plus."Fin, frais et léger sont les trois mots qui nous sont venus en tête au moment de déguster cette entrée simple et un brin ludique: chaque sauce s'accorde avec chaque poisson, on joue, on teste, on apprécie."C'est un poulet de Bresse Miéral, qu'on trouve aussi aux tables de Paul Bocuse. On s'est inspiré d'une recette traditionnelle à la crème. Je le travaille en mettant une base de champignons légèrement crémée sous la peau pour obtenir à la fois ce côté gourmand et pour attendrir un peu les chairs. Elle apporte un côté velouté qui se combine bien avec les notes de bois et de champignons.""La préparation se déroule en plusieurs étapes: d'abord cette crème qu'on doit laisser refroidir avant de farcir le poulet, qu'on bride avant de le rôtir environ une heure. On laisse aux gens le choix entre l'aile ou la cuisse... et on est surpris de voir que la cuisse marche beaucoup mieux que le filet!"Un plat simple qui s'impose de lui-même dans un restaurant qui porte ce nom. La sauce et la vinaigrette nous ont beaucoup plu, les frites ont fait l'unanimité."On avait envie de réaliser un dessert simple servi au dernier moment. Le jeu de texture entre ce feuilletage très croustillant, ce goût de beurre bien caramélisé et la crème fondante et fraîche, nous semble intéressant. On est dans le plaisir et le goût à 100% et je pense qu'à l'avenir, on va rester dans les classiques, avec toujours cette idée de jouer avec les contrastes et de le servir au dernier moment. "Un dessert... simple, sans décoration, sans chichis (c'est voulu) et très généreux. A dire vrai, on a même eu du mal de terminer notre assiette!