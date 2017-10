Téléphoner, manger, se maquiller... Ce qu'on peut faire au volant

TÉLÉPHONER AU VOLANT

ET SI ON UTILISE UN KIT MAINS LIBRES?

BOIRE OU MANGER UN SANDWICH

SE MAQUILLER

FUMER EN PRESENCE D'ENFANTS

Depuis la dernière révision du code de la route en 2015, l'amende a augmenté et est passée à 145 euros pour quiconque téléphone en roulant. Sur le permis, ce sont deux points qui disparaissent. Filmer ou envoyer des sms avec son GSM mène à la même sanction. En revanche, on peut téléphoner lorsque la voiture est arrêtée, même moteur allumé.L'amende est à peine moins salée qu'au Grand-Duché (135 euros) mais on perd un point en plus (3). Tenir simplement notre téléphone en main nous expose à la même sanction. Et avoir dans notre champ de vision un écran diffusant des images (et qui n'aide pas à la conduite) peut avoir des conséquences plus lourdes: 1500 euros d'amende et 3 points en moins. Téléphoner à l'arrêt est autorisé... sauf sur la voie publique (embouteillage, feu rouge, stop).Le tarif, c'est 110 euros d'amende. Aucun point retiré... pour la simple et bonne raison que la Belgique fait partie des pays de l'UE à ne pas avoir adopté le permis à points.Tous les kits mains libres sont autorisés. "L’écoute et la communication doivent permettre au conducteur de garder les deux mains sur le volant ou sur le guidon" précise la police grand-ducale.Les kit mains libres avec oreillettes sont interdits, sous prétexte de masquer les bruits environnants en plus de détourner l'attention (amende de 135€ et 3 points en moins)... mais les kits bluetooth, qui se fixent par exemple sur le pare-soleil, sont autorisés. Autre solution: utiliser le dispositif intégré au véhicule avec, dans l'idéal, la commande au volant.Comme au Grand-Duché, ils sont autorisés.Rien n'interdit, dans le code de la route luxembourgeois, de manger en roulant. Ceci étant, la police peut quand même vous verbaliser à hauteur de 49 euros puisqu'il est interdit "de lâcher le volant simultanément des deux mains" lorsque le véhicule est en mouvement. Sauf si vous savez manger sans les mains.Contrairement à ce qu'on peut lire sur le net, et comme l'ont démenti nos confrères du Monde , le code de la route français n'interdit pas de manger en roulant. MAIS, si le fait de manger rend notre conduite dangereuse, les forces de l'ordre peuvent nous sanctionner d'une amende de 2e classe de 35 euros, et non de 75 euros comme on peut encore le lire sur le net. "» précise le code de la route.Le code de la route belge ne précise rien quant à la possibilité de manger au volant. Encore une fois, la situation est laissée à l'appréciation de la police. L'amende minimale est de 55 euros.Plus difficile encore que de manger sans les mains, se maquiller en roulant est déconseillé car, a priori, passible d'une amende de 49 euros dans la mesure où vous lâchez le volant. Il est toléré de lâcher le volant d'une main uniquement "pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt des équipements (ndlr: autoradio, par exemple)" à condition de "ne pas changer sensiblement sa position de conduite" précise la police luxembourgeoise.Là encore, aucun article du code de la route n'empêche de se maquiller au volant mais si la police juge notre conduite dangereuse, elle nous mettra à l'amende: 35 euros.C'est flou en Belgique aussi. Si l'on juge notre conduite dangereuse, néanmoins, on risque une amende de 55 euros. Il est interdit de fumer dans les voitures lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord. L'amende s'élève à 24 euros.Pas de points en moins, mais une amende de 68 euros.Pour l'instant, ce n'est pas interdit... mais le ministère de la santé milite pour faire passer une nouvelle loi anti-tabac.