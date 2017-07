Braz en faveur d'une interdiction de voyager pour les pédophiles

© Domaine Public

Comme vous le savez peut-être, l'Australie veut interdire de passeport les pédophiles condamnés . Une mesure qui a été annoncée comme une "" et qui été très bien reçue sur la scène internationaleLa députée CSV, Nancy Arendt, a interrogé Félix Braz à ce sujet et celui-ci a répondu via un courrier parlementaire dans lequel il dit qu'une "".Il va donc plus loin que les frontières luxembourgeoises en suggérant la mise en vigueur d'une loi qui concernerait non-seulement le Luxembourg mais tous les pays membres de l'Union Européenne.Une manière de lutter efficacement contre la récidive de pédophiles à l'étranger et qui faciliterait assurément le suivi des délinquants sexuels au Luxembourg et en Europe.En Australie, si ce projet de loi est adopté, le ministre de la Justice autralien, a estimé le nombre de saisie de passeports à 20.000.La question qui nous brûle maintenant les lèvres et celle-ci: combien de passeports seraient saisis au Luxembourg si une telle mesure venait à être adoptée?



Pour sa part, le sénateur Derryn Hinch, une des figures de proue du combat contre la pédophilie, s'est dit ravi de la mesure.

"Certains soulèvent la question des droits civiques (des personnes privées de passeport)?", a-t-il demandé. "Et bien de mon point de vue, si vous violez un enfant, vous perdez certains de vos droits civiques".



RTL avec AFP