Son nom complet figure tel quel: Jean Marc Sirichai Kiesch. Recherché pour meurtre, son profil figure sur la liste des "Europe's Most Wanted Fugitives".

Europe's Most Wanted Fugitives Un Luxembourgeois en cavale depuis plus de 12 ans

De nationalité luxembourgeoise, l'homme a été condamné à 20 ans de prison avant de s'évader de prison en 2004. Il est en cavale depuis maintenant plus de 12 ans. L'affaire date de l'année 1999.D'origine asiatique, il aurait 36 ans à ce jour. Vous pouvez retrouver sa description ci-dessous ou encore sur le site " Europe's Most Wanted Fugitives ".Rappelons que la grande implication des médias luxembourgeois et de civils suite à l'appel à témoins concernant Luc Schiltz avaient mené le fugitif à se rendre aux autorités Mohamed Ezzi, pour sa part, est toujours en cavale.