Mobilité transfrontalière Rallier le Luxembourg depuis la Belgique sera bientôt moins cher Luxembourg Luxembourg





© AFP C'est ce qu'affirme le ministre du Développement durable et des Infrastructures dans un courrier parlementaire adressé à une députée déi Greng.

Jusqu'à maintenant, un abonnement transfrontalier entre la Belgique et le Luxembourg coûtait mensuellement entre 77,50 euros (depuis Gouvy ou Aubange) et 257 euros (depuis Marloie).



Un prix estimé excessif par la députée déi Greng, Josée Lorsché, qui compare ces prix à ceux d'un abonnement mensuel libre-parcours sur l'ensemble du réseau ferroviaire luxembourgeois qui "ne coûte que 50 euros".



A ses yeux, c'est une des raisons qui pousse les frontaliers belges à venir en voiture au travail ou à se rendre à une gare luxembourgeoise avant d'y prendre le train.



UNE RÉDUCTION ET DES STATIONNEMENTS GRATUITS

D'après François Bausch, "avec effet au changement d'horaire du 10 décembre 2017 les prix des abonnements mensuels seraient réduits de 13,50 euros".



Un accord a été passé avec la SNCB afin que le Luxembourg prenne en charge le déchet des recettes que cette réduction de prix générera. En échange, "la SNCB mettrait gratuitement à disposition des abonnés de la carte train mensuelle SNCB, les parkings SNCB à proximité des gares".



Une offre qui sera valable pour les gares suivantes: Arlon, Aubange, Gouvy, Hâbày, Hâjanzy, Libfamoiit, .Marbehan, Neufçhàteâu, Stoçkem, Trois-Ponts, Vielsalm, Virton.



LE P&R DE VIVILLE/STOCKEM

Le parking relais devrait être mis en service pour le changement d'horaire de décembre 2019 d'après les dires du ministre du Développement durable et des Infrastructures et devrait avoir une capacité de 3.000 voitures.



Cependant, les CFL et la SNCB doivent encore "se concerter en vue de la mise en place d'une desserte ferroviaire adaptée". Le projet a donc bel et bien pris forme mais des détails importants restent à régler avant de parler de rendement.



L'idée étant bien sûr d'encourager les frontaliers belges à ne pas opter pour la voiture afin de rallier le lieu de travail. La mobilité reste et restera une problématique centrale pour le Luxembourg dont les autoroutes sont trop souvent saturées.