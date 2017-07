Luxair va rapatrier 59 de ses clients ce soir

De ces 236 clients, 59 souhaitent revenir au plus vite sur le sol luxembourgeois. C'est pourquoi Luxair vient d'annoncer qu'un vol supplémentaire vers Kos sera opéré "ce soir".La compagnie assure avoir pris contact avec tous ses clients et d'après le communiqué "".Elle affirme également être "en contact permanent avec les autorités grecques et les guides LuxairTours à destination".Le prochain vol LuxairTours vers l'île de Kos est programmé pour le dimanche 23 juillet et ne devrait pas être annulé. Les clients qui ont réservé un vol entre le 23 et 30 juillet vers l'île de Kos peuvent le décaler ou l'annuler sans frais supplémentaires.Les membres de la famille ou les connaissances des clients LuxairTours peuvent contacter l'agence afin d'obtenir des informations au numéro suivant: +352 2456-1 Le dernier bilan faisait état de deux morts et plus de 100 blessés dont cinq graves.