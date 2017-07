Sept raisons de se réjouir d'un possible retour du loup

1. IL EST UN RÉGULATEUR DE LA FAUNE...

2. ... ET DE LA FLORE

3. PLUS DE LOUPS, MOINS DE CHASSEURS

4. Il ÉTAIT MENACÉ DE DISPARITION IL N'Y A PAS SI LONGTEMPS

L'image prise par un agriculteur au début du mois de juillet à Leudelange. © Mobile reporter

5. IL N'EST PAS UNE MENACE POUR L'HOMME

6. IL S'ADAPTE FACILEMENT À UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

7. IL EST PROTÉGÉ PAR LA LOI

Pour sûr, les derniers éléments qui suggèrent la présence du loup au Grand-Duché font réagir. D'abord une photographie prise par un agriculteur à Leudelange , puis le témoignage d'un couple en balade à vélo à Bissen et finalement cette attaque d'un troupeau de moutons , dont les résultats de l'analyse ADN sont attendus d'ici trois à quatre semaines.Si les éleveurs ne sont pas forcément emballés par l'idée (possibles attaques, stress sur les cheptels, pertes financières),En chassant librement les espèces sauvages, le loup contribue, naturellement, à l'équilibre des espèces. Au sommet de la chaîne alimentaire, il oblige ses proies à se déplacer pour survivre, à s'adapter.Les animaux qui survivent à la présence du loup sont jeunes, forts et en bonne santé.En régulant le nombre de proies,Sans le loup, les herbivores se font plus nombreux et les plantes sont plus vite mangées.Un exemple : au parc de Yellowstone, la présence du loup a permis à la végétation de se régénérer Le loup jouant son rôle de prédateur, les espèces dont la régulation se fait par la chasse (sangliers, chevreuils, etc) sont moins importantes. Il devient donc inutile de trop recourir au fusil.La recolonisation de la France par le loup est venu combattre un problème bien précis :. Si l'espèce n'a pas été menacée au niveau international, Canis lupus avait pourtant presque disparu de l'Hexagone et de l'Europe il y a moins de cent ans.Il est aujourd'hui classé comme "préoccupation mineure" par les autorités françaises (c'est-à-dire que le risque de disparition est faible). Son retour ne fait que confirmer que nous sommes en train de dépasser nos anciennes peurs pour laisser la nature se développer et reprendre ses droits.S'il est bien une épine dans le pied pour les éleveurs, qui doivent s'adapter, le loup n'a presque jamais été un danger pour l'Homme. La crainte du loup est née de la méconnaissance de l'animale, de légendes ou de contes (le Petit Chaperon rouge par exemple, dont la version des frères Grimm laisse le beau rôle au chasseur, qui sauve la fillette du méchant loup).. Le risque, sans être inexistant, est très limité.La seule explication de la quasi-disparition du loup de l'Europe est l'Homme. Avec des territoires larges et des déplacements quotidiens sur plusieurs dizaines de kilomètres,et continuer son action.Le loup "ne peut être inquiété, tué, chassé, capturé, gardé et réintroduit dans la nature" peut-on lire dans le plan luxembourgeois de gestion du loup . Il est "intégralement" protégé par la loi et ce n'est pas pour rien.