Réunion d'urgence concernant le data center de Google

Nous vous le rappelons, Google a l'intention d'investir près d'un milliard d'euros afin d'installer le plus grand "data center" du monde au Luxembourg.L'installation éventuelle de ce centre de données aurait, d'après le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, pour avantage de diminuer les factures d'électricité au Luxembourg.Cependant, l'emplacement du site pose problème. Le ministre de l'Economie l'a admis samedi dans une interview RTL, les propriétaires font de la résistance et pour cause, on parle d'un centre de données qui s'étendrait sur un terrain de 25 hectares."Si on n'arrive pas à trouver un terrain avant vendredi prochain, le projet ne se fera pas au Luxembourg" a affirmé M. Schneider. En effet, Google n'hésitera pas à aller s'installer en Belgique si un accord n'est pas trouvé dans les deux jours.Le CSV a convoqué une réunion d'urgence de la Commission de l'Economie mercredi matin et a exigé la présence d'Etienne Schneider afin de discuter du projet d'implantation d'un centre de données de la société américaine Google au Grand-Duché.Les raisons de cette convocation n'ont pas été explicitées mais l'on sait qu'elle doit intervenir avant le vendredi 14 juillet, soit, la date limite fixée par Google pour trouver un emplacement viable à l'installation du fameux data center.