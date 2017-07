Un loup aurait été aperçu à Bissen

La photo prise par l'agriculteur à Leudelange. © Gaston Origer / Mobile Reporter

Un couple a contacté la rédaction du 5minutes.lu afin de signaler la présence d'un loup à Bissen. Ce serait lors d'une balade en VTT dans la forêt de Bissen que le couple aurait repéré un loup."Je roulais assez vite lorsque j'ai repéré du mouvement sur ma droite. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un chevreuil mais j'ai vite remarqué que l'animal avait une fourrure plus claire" nous a-t-on expliqué."Je l'ai vu très clairement lorsqu'il a traversé le chemin forestier que j'empruntais à vélo. Il se trouvait à une quinzaine de mètres de moi et là ça ne faisait plus l'ombre d'un doute: j'avais vu un loup" a affirmé un des témoins.Quatre jours à peine après le témoignage d'un agriculteur qui a pu photographier l'animal , il semblerait donc qu'un autre loup (ou le même) ait été repéré dans la forêt de Bissen.Une chose est sûre, à mesure que les témoignages s'accumulent, la présence d'un ou plusieurs loups semble de plus en plus vraisemblable [L'identité des témoins est connue de la rédaction qui a décidé de maintenir leur anonymat.]