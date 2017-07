Bientôt des sollicitations par SMS

© AFP

La ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a confirmé en juin qu'une baisse du stock de sang au Centre de transfusion sanguine (CTS) avait été constatée au début du mois de juin 2017. Cependant, elle a dédramatisé en expliquant que c'était "un phénomène récurrent chaque année à cette période".Un appel urgent aux dons avait tout de même été lancé le mois dernier par la Croix Rouge luxembourgeoise et le député CSV, Marco Schank, a décrit ce qui a suivi comme un "véritable élan solidaire".D'après Mme Mutsch, cette campagne aurait motivé "quelques 600 personnes à se proposer comme nouveaux donneurs de sang". Suite à cela, le CTS a déclaré que "les stocks étaient à nouveau remplis".Nous avons donc contacté le docteur Paul-Louis Courrier du CTS afin qu'il nous livre ses impressions et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat est très bon."On ne s'attendait pas à une telle mobilisation et nous remercions les donneurs ainsi que les médias pour leur participation à cet appel aux dons. Nous sommes au dessus du nombre minimum de poches de sang nécessaire et le stock se porte bien" a-t-il ajouté.Dans son courrier parlementaire du 12 juin 2017, la ministre a été formelle " la demande des hôpitaux a changé en 2016: la demande de PS05 (globules rouges) a augmentéet la demande de PS14 (plasma frais congelé) a augmenté".En 2016, le(CTS) a lancé pas moins de 10 campagnes de sensibilisation en 2016 au cours desquelles 293 nouveaux donneurs ont été recrutés.D'après la ministre, "1003 nouveaux donneurs ont pu être recrutés en 2016 et leur nombre est resté stable". Avec un nombre de donneurs stable et une demande en croissance, le constat semble logique: on manquait de donneurs de sang au Luxembourg.Et pourtant, le docteur du CTS, Paul-Louis Courrier, nous a assuré que "ce n'a pas été une année difficile. Cependant, il est vrai que les donneurs répondaient moins aux sollicitations du CTS. On est passé d'un taux de réponse avoisinant les 30% à 16% en 2016".Voilà pourquoi la Croix-Rouge luxembourgeoise prévoit un resserrement de l'intervalle entre deux dons, a déjà adapté ses horaires d'ouvertures et compte solliciter les donneurs ... par SMS."Nous avons constaté que les sollicitations par email n'étaient pas très efficaces et nous avons donc opté pour le courrier postal qui donne déjà de meilleurs résultats" nous explique le docteur Courrier.Il estime que "solliciter les donneurs par SMS, ça devrait donner d'excellents résultats" et espère que cela pourra se faireEn effet, si le stock de sang se porte bien actuellement, la demande est très variable et il faut donc s'assurer que les dons de sang continuent à se faire régulièrement.Et pour cause: la demande en globules rouges sur les six premiers mois de 2017 a augmenté de 6%.