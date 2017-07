Pompiers luxembourgeois et meurthe-et-mosellans vont s'affronter

Des casques de pompiers en France le 6 juin 2017. © AFP

Rendez-vous samedi matin à 8h00 sur la place Jean Fohrmann à Dudelange pour un challenge comme on en voit pas tous les jours. 9 équipes de pompiers, dont 5 luxembourgeoises se mesureront les unes aux autres au cours du "Rescue and Trauma Challenge". Le championnat se sépara en deux "disciplines" : le Rescue Challenge et le Trauma Challenge.consiste à isoler les pompiers qui opéreront par équipe de 6 personnes et ensuite de simuler un accident de la route au terme duquel les pompiers devrontune personne dans un temps imparti selon la gravité des blessures.Neuf équipes se sont inscrites à ce défi dont les équipes de pompiers de Dudelange, de Mamer, de Junglinster, de Clervaux et du Kordall. D'après nos informations, une équipe britannique et une équipe meurthe-et-mosellane seront également de la partie., un peu moins spectaculaire implique une équipe d'ambulanciers au nombre de deux qui doiventun patient victime d'une électrocution ou d'une chute dans un temps imparti.Des juges seront présents afin de juger l'efficacité des interventions et noteront les équipes afin de dresser un classement final qui permettra aux meilleures équipes de participer à une compétition internationale qui aura lieu en août en Roumanie.L'événement se déroulera sur deux jours, le samedi 8 et 9 juillet de 8h00 à 16h00.