Bientôt un règlement ducal pour la distance de dépassement

Dans une question parlementaire adressée à François Bausch, la députée Josée Lorsché (déi Gréng) s'est inquiétée d'un: selon l'article 125, le conducteur qui effectue un dépassement doit "tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres usagers".La députée prend exemple du: un mètre en agglomération et un mètre et demi hors agglomération. Une distance qui doit permettre de faire courir moins de risques aux cyclistes alors que les véhicules qui dépassent circulent bien plus vite qu'eux. Un écart entre les deux législations qui a poussé des citoyens à lancer le mouvement "1m50Lux" afin de promouvoir cette distance latérale de sécurité.Et bien bonne nouvelle, M. Bausch a confirmé via sa réponse qu'. Une mesure qui devrait "clarifier le code de la route" et garantir plus de sécurité aux plus fragiles lors des dépassements.