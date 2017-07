Une étude publiée par l'Association des Constructeurs Européens d'Automobile affirme que les voitures les plus "jeunes" se trouvent au Grand-Duché.

Moyenne d'âge en Europe Les voitures les plus neuves se trouvent au Luxembourg

Le Luxembourg obtient la palme des voitures les plus neuves en Europe avec un moyenne de 6,2 ans. A titre de comparaison, la moyenne française se trouve à 8,9 ans. Quant aux plus vieilles, elle se trouvent en Pologne, où elles ont tout de même un âge moyen de... 17,2 ans.



C'est également au Luxembourg que le plus de nouvelles voitures sont immatriculées par an et ce, de très loin. En effet, le Grand-Duché détient une moyenne de 9,4 nouvelles immatriculations pour 100 habitants. Deuxième du classement, l'Allemagne n'a une moyenne que de 4,7 immatriculations par 100 habitants.





