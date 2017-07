Bientôt des pistes cyclables luminescentes au Luxembourg ?

La piste cyclable luminescente Van Gogh aux Pays-Bas. © Studio Roosegaarde La piste cyclable de Pologne peut briller jusqu'à dix heures. © TPA SP. Z O.O Previous Next

ET POURQUOI PAS PARTOUT ?

Aux Pays-Bas, la piste "Van Gogh" (le design est inspiré du tableau La Nuit Étoilée) n'en finit pas d'attirer le regard des curieux. La création du Studio Roosegaarde, composée de milliers de petites roches scintillantes,. Un piste utilisant un procédé similaire existe en Pologne. Interrogé à propos de ces pistes "auto-éclairantes" par les députés Max Hahn et Claude Lamberty (DP), le ministre des Infrastructures a expliqué queLe ministre est clair :. Non seulement le coût d'une telle installation ne serait pas concurrentiel par rapport à une piste classique (plus de 100.000€ pour 100m de piste luminescente) mais il serait tout de même nécessaire d'y ajouter un éclairage traditionnel.Pour l'heure, M. Bausch juge que. Les caractéristiques environnementales du revêtement (nocivité, pollution lumineuse) doivent être prises en compte. "L'administration des Ponts et chaussées envisage de se procurer les matériaux nécessaires afin de réaliser des essais à petite échelle."À défaut d'être économiquement intéressante, l'idée a le mérite d'être brillante. Elle pourrait surtout contribuer à l'attractivité touristique de la ville : aux Pays-Bas, la piste "Van Gogh" a même droit à sa fiche sur TripAdvisor