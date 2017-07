Diplomatie Le Luxembourg ne se distanciera pas du Qatar Luxembourg Luxembourg





© AFP La récente crise du Golfe a vu plusieurs pays rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Le Luxembourg s'est distancé de cette approche.

Comme l'indique le député CSV, Laurent Mosar, "ce sont avant tout le Royaume d'Arabie Saoudite, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d'Egypte ainsi que les Emirats arabes unis qui ont rompu le lundi 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar".



Ces pays, comme d'autres, reprochent à Doha de promouvoir le terrorisme islamiste. Une problématique qui a déjà fait l'objet de débats dans les pays voisins tels que la France par exemple.



Récemment, le député a posé la question brûlante à notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn: quelles sont les conséquences politiques éventuelles quant aux relations de la diplomatie luxembourgeoise avec le Qatar?



En effet, si de nombreux pays se sont distancés politiquement de la monarchie qatarie le Luxembourg ne semble pas vouloir faire de même. Et pour cause, d'après Jean Asselborn "le Luxembourg maintient des relations diplomatiques normales avec le Qatar, avec les pays voisins du Qatar et les autres Etats membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)".



D'après lui, il faudrait "éviter une escalade de la situation". Il va même plus loin en affirmant "nous souhaitons renforcer le dialogue politique et la coopération avec tous les Etats membres du CCG".



M. Asselborn estime qu' "il est bien plus facile de rompre les relations diplomatiques que de les rétablir par après" et qu'il n'y aurait pas d'intérêt à briser les liens avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe qui seraient "des interlocuteurs et partenaires clés dans la lutte contre le terrorisme".



Ce serait donc, si l'on en croit les dires du ministre, dans l'intérêt de la lutte contre le terrorisme et de la diplomatie internationale que le Luxembourg ne se distancera ni du Qatar, ni des autres pays membre du CCG.